Ljubljana, 8. junija - Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bilo lani obsojenih 6036 polnoletnih, 220 mladoletnih in 37 pravnih oseb. V povprečju so bile tako pravnomočno obsojene 2,4 osebe na tisoč prebivalcev, v jugovzhodni Sloveniji je bilo to povprečje najvišje, in sicer 4,3 osebe na tisoč prebivalcev, v goriški statistični regiji pa najnižje, in sicer 1,4.