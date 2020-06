Mok začel pogovore z zavarovalnicami glede odškodnine za Tokio 2020

Lozana, 8. junija - Mednarodni olimpijski komite (Mok) je začel pogovore z zavarovalnicami glede odškodnine zaradi organizacije poletnih olimpijskih iger v Tokiu, ki so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na naslednje leto. To je potrdil direktor Moka za organizacijo OI Pierre Ducrey za nekatere tuje agencije in japonske medije.