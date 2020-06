Na gradu Rajhenburg razstava En krompir, tri države - Okupacijske meje na Dolenjskem

Brestanica, 9. junija - Na gradu Rajhenburg nad Brestanico bodo opoldne odprli gostujočo zgodovinsko razstavo En krompir, tri države - Okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945. Razstava med drugim predstavlja čas, ko so domačini v novomeškem Mačkovcu krompir leta 1941 posadili še v stari Jugoslaviji, negovali so ga pod nemškim rajhom in izkopali pod italijansko okupacijo.