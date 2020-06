Japonski BDP v prvem četrtletju z manjšim padcem od prvotne ocene

Tokio, 8. junija - Japonski BDP se je v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z zadnjim lanskim skrčil za 0,6 in ne za 0,9 odstotka, so pokazali danes objavljeni popravljeni uradni podatki. S tem se je stanje precej približalo napovedim analitikov, ki so pričakovali 0,5-odstotni padec, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.