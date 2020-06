Anketa Dela: Podpora SDS za dve odstotni točki zrasla, LMŠ padla

Ljubljana, 8. junija - Podpora SDS je v zadnjem mesecu zrasla za dve odstotni točki in pol na 18,8 odstotka, LMŠ pa bi volilo 11,8 odstotka vprašanih, kar je dve odstotni točki manj kot maja. Tudi vse druge koalicijske stranke so dosegle slabši rezultat kot prejšnji mesec, nižja je tudi ocena dela vlade in DZ, kažejo rezultati Barometra, ankete Mediane za časnik Delo.