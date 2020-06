Po svetu že več kot sedem milijonov okuženih z novim koronavirusom

Baltimore, 8. junija - Po svetu je z novim koronavirusom okuženih že več kot sedem milijonov ljudi in sicer 7.017.519 ljudi. Največ okužb je v ZDA, Braziliji in Rusiji. Zaradi covida-19 je doslej po svetu umrlo 402.874, največ v ZDA, Veliki Britaniji in Braziliji, kažejo današnji podatki univerze Johnsa Hopkinsa.