Ameriška pevka Nancy Sinatra praznuje 80 let

Los Angeles, 8. junija - Ameriška pevka in igralka Nancy Sinatra, hči legendarnega pevca Franka Sinatre, slavi 80 let. Znana je predvsem po hitih These Boots Are Made for Walkin' in Bang Bang (My Baby Shot Me Down) iz leta 1966 ter naslovni pesmi Bondovega filma You Only Live Twice (1967). Še vedno je dejavna, leta 2017 je dosegla vrh Billboardove lestvice.