V Pakistanu število okuženih z novim koronavirusom preseglo 100.000

Islamabad, 8. junija - V Pakistanu število okuženih z novim koronavirusom strmo narašča in je že preseglo 100.000. Do danes so zabeležili 103.671 okužb, od tega okoli 4700 v zadnjih 24 urah, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočilo pakistansko ministrstvo za zdravje. Covidu-19 je doslej podleglo 2067 ljudi, v zadnjem dnevu 65.