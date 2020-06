Nadaljuje se sodni proces proti nekdanjem prvem možu svetovne atletike

Pariz, 8. junija - V Parizu se bo nadaljeval sodni proces proti Laminu Diacku, nekdanjem prvem možu svetovne atletike. Med drugim je obtožen, da je sprejel več milijonov dolarjev podkupnin in s tem s sostorilci prikril pozitivne ruske dopinške teste. Francosko tožilstvo lahko Senegalca za deset let spravi za zapahe in mu dodeli tudi visoko denarno kazen.