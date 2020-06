Singapur, 8. junija - Članice naftnega kartela Opec in nekatere druge velike dobaviteljice, združene pod imenom Opec+, so v soboto sklenile, da bodo obdobje omejevanja dnevne količine načrpane nafte za 9,7 milijona 159-litrskih sodov podaljšale v julij. To dviguje cene nafte.