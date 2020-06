Na Novi Zelandiji odpravili vse omejitve zaradi covida-19; meje ostajajo zaprte

Wellington, 8. junija - Nova Zelandija je danes sporočila, da v državi nimajo več aktivnih okužb z novim koronavirusom in napovedala, da bodo opolnoči odpravili vse omejitve, ki so jih sprejeli zaradi epidemije covida-19. Za javne in zasebne dogodke, trgovino, javni transport in domači turizem ne bo več nobenih omejitev. Meje ostajajo zaprte.