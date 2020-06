Mestni svet Minneapolisa namerava razpustiti mestno policijo

New York, 8. junija - Mestni svetniki Minneapolisa zaradi smrti Georgea Floyda, ki je sprožila vseameriške proteste proti policijskemu nasilju, napovedujejo razpustitev policije in oblikovanje nove. Kongresni demokrati so medtem v Washingtonu začeli pripravljati novo nacionalno zakonodajo za korenite reforme policij po ZDA.