Državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske lahko prehajajo mejo tudi izven kontrolnih točk

Ljubljana, 8. junija - Državljani Slovenije, Avstrije in Madžarske lahko od danes prehajajo mejo tudi izven kontrolnih točk, je v nedeljo na dopisni seji sklenila vlada. Poleg tega je na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, dodala 14 držav. Na seznamu so bile doslej Hrvaška, Avstrija in Madžarska.