Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. in 7. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju med italijanskim in slovenskim zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom in Anžetom Logarjem, po katerem je Logar napovedal skorajšnje odprtje meje z Italijo. Poročale so tudi o šestih novih potrjenih okužbah s covidom-19 v Sloveniji, pri čemer število smrtnih žrtev ni naraslo.