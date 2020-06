Jaklitscheva: Pandemija okrepila stike Slovencev po svetu z matico

Ljubljana, 7. junija - Pandemija je okrepila stike Slovencev po svetu s Slovenijo in priložnost dala tudi mlajši generaciji, je v pogovoru za STA dejala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je vodenje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu prevzela tik po razglasitvi epidemije v Sloveniji.

Po besedah ministrice je bilo zaradi pandemije covida-19 potrebno poiskati nove načine za stike s Slovenci v zamejstvu in po svetu, sodobna tehnologija in komunikacijski kanali pa so se pri tem izkazali za zelo dobre in učinkovite.

"Moje ministrovanje se je preselilo na svetovni splet, prek katerega sem opravila številne pogovore. Ves čas sem bila v stiku s krovnimi organizacijami, društvi. Življenje društev Slovencev, od Avstralije, Argentine in Evrope, je zastalo, a so pokazali veliko mero kreativnosti. Poiskali so različne načine povezovanja in ustvarjanja," je pojasnila Jaklitscheva.

Kot je dodala, je pandemija dala možnost mladim, ki so bili morda v društvenih strukturah doslej težje vidni, zdaj pa so se z znanjem sodobne tehnologije lahko izkazali.

"Na spletu smo lahko spremljali različne gledališke in pevske predstave, tečaje slovenskega jezika. V Argentini so sogovorniki izpostavili, da jim je koronska kriza prinesla vsakodnevne prenose maš v slovenskem jeziku. Splet ne more nadomestiti osebnega stika, a se je izkazalo, da lahko sodobno tehnologijo tudi v prihodnje uporabimo za ohranjanje stikov," je še dejala ministrica.

Njen urad je sicer na Slovence zunaj meja naslovil pismo s prošnjo za kakršnokoli pomoč Sloveniji v spopadanju z epidemijo in odziv je bil po njenih besedah izjemen. Tako so npr. porabski Slovenci zagotovili blago za šivanje zaščitnih mask ter tudi sodelovali pri njihovi izdelavi.

"Bila je ad hoc akcija, a je dolgoročno prinesla nove stike. Sedaj bo potrebno vzpostaviti platforme, kako v prihodnje ohraniti te stike," je dejala ministrica.

Spregovorila je tudi o repatriaciji Slovencev iz Venezuele, položaju slovenske avtohtone narodne skupnosti v vseh sosednjih državah in Slovencev po svetu, posodobitvi zakonodaje, zastopstvu Slovencev zunaj meja v državnem zboru ter prireditvi Dobrodošli doma. Celoten pogovor bo STA objavila v ponedeljek.