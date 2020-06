Oven, Cof in Terčeljeva državni prvaki v spustu

Ljubljana, 7. junija - Na Savi Dolinki pri Bledu so se kajakaši in kanuisti borili za državne naslove v spustu. Presenečenj na Gorenjskem ni bilo, saj je med kajakaši slavil aktualni svetovni in evropski prvak Simon Oven, med kanuisti bronasti z lanskega EP Blaž Cof, med kajakašicami pa svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj.