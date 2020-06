V soboto še ena nova okužba na Jesenicah

Ljubljana, 7. junija - V soboto so na Jesenicah zabeležili še eno novo okužbo z virusom SARS-CoV-2. Število novih primerov v občini v zadnjem tednu se je tako povzpelo na šest, skupaj pa so doslej tam odkrili 14 okužb. Zadnji izbruh je povezan z družinsko okužbo medicinske sestre iz jeseniške bolnišnice. V Sloveniji so v zadnjih 14 dneh skupaj potrdili 17 novih okužb.