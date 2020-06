Pri Ljubljani skočil v Savo, še vedno ga iščejo

Ljubljana, 7. junija - Na obrežje Save pri črnuškem mostu v Ljubljani sta v soboto nekaj pred poldnevom prišla moška. Eden od njiju je skočil v reko, nato pa ga je odnesel tok. Posredovali so poklicni in prostovoljni gasilci ter posadka policijskega helikopterja, ki so preiskali območje od Črnuč do Jevnice, a moškega doslej niso našli.