Vreme: Deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 7. junija - Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnega neba v vzhodnih krajih. Popoldne bo v zahodnih in osrednjih krajih nastalo nekaj ploh ali neviht. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na vzhodu do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.