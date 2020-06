Dixon zmagovalec uvodne dirke serije Indy

Dallas, 7. junija - Medtem ko bodo dirkači v formuli 1 čakali do 5. julija, ko se bo zaradi novega koronavirusa okrnjena in spremenjena sezona začela v avstrijskem Spielbergu, so v severnoameriški različici tekmovanja že izvedli prvo preizkušnjo. Uvodno dirko sezone serije Indy je v Fort Worthu v Teksasu dobil Novozelandec Scott Dixon.