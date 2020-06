Bayern dobil obračun z Bayerjem, Kamplov Leipzig le s točko proti Paderbornu

Leverkusen, 6. junija - Nemško nogometno prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami 30. kroga. Nov velik korak do naslova prvaka so naredili nogometaši Bayerna, ki so v obračunu ekip z vrha lestvice premagali Bayer s 4:2. Leipzig, za katerega je spet igral Kevin Kampl, pa je presenetljivo igral le neodločeno 1:1 z zadnjeuvrščenim Paderbornom.