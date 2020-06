Nemčija napoveduje vrnitev gledalcev na nogometne stadione

Ljubljana, 6. junija - Nemci so bili prvi, ki so nadaljevali nogometno ligo po koronakrizi. Zdaj so med prvimi, ki želijo vrniti gledalce, debata pa se je preselila tudi v politične dvorane. Notranji minister Horst Seehofer, ki je zadolžen tudi za področje športa, ocenjuje, da se bodo z novo sezono na tekme vrnili tudi gledalci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.