Jaklitscheva: Pandemija okrepila stike Slovencev po svetu z matico

Ljubljana, 7. junija - Pandemija je okrepila stike Slovencev po svetu s Slovenijo in priložnost dala tudi mlajši generaciji, je v pogovoru za STA dejala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki je vodenje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu prevzela tik pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji.