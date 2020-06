Wall Street se je odločil, da koronavirusa ni več, protesti ga ne zanimajo

New York, 6. junija - Newyorški borzni indeksi so v minulem tednu krepko napredovali in borzni vlagatelji so očitno odločili, da protesti, ki so zajeli ZDA, ne bodo zamajali optimizma. Pozabili so tudi na pandemijo koronavirusa, ki kljub ponovnemu zagonu gospodarstva še traja. Indeks S&P 500 je tik pred tem, da nadoknadi vse, kar je zaradi pandemije letos izgubil.