Na Jesenicah v karanteno razred osnovnošolcev, v Ljubljani testa otrok negativna

Ljubljana/Jesenice, 5. junija - Šolarka z Jesenic je pozitivna na novi koronavirus, njen razred gre v 14-dnevno karanteno. Deklico so testirali, potem ko so v četrtek okužbo potrdili pri njeni mami. Pri obeh otrocih iz Ljubljane, ki so ju prav tako testirali zaradi potrjene okužbe v družini, pa sta testa negativna. Njuni sošolcem tako ne bo treba v karanteno, so sporočili z NIJZ.