Nogomet v Sloveniji se je vrnil na (prazno) sceno

pripravil Tomaž Bregar

Celje, 6. junija - Od 8. marca do 5. junija so čakali ljubitelji nogometa, da so spet oživela nogometna igrišča v prvi slovenski ligi. Koronavirus je dodobra spremenil športni svet in po treh mesecih nogometnega posta so se vsi razveselili možnosti ogleda tekme. Večina sicer le po televiziji, peščica pa je vrnitev lahko pospremila v živo.