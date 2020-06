V nesreči na primorski avtocesti pri Lomu osebno vozilo trčilo v tovornjak

Ljubljana, 5. junija - Na primorski avtocesti pri Lomu v smeri Kopra se je popoldan, nekaj po 16. uri, zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tovorno vozilo. To pa je nato trčilo v sredinsko kovinsko ograjo in se prevrnilo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.