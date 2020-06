WHO vendarle priporočila zaščitne maske, kjer ni možna varnostna razdalja

Ženeva, 5. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posodobila smernice glede nošenja zaščitnih mask med pandemijo koronavirusa. Po novem spodbujajo njihovo uporabo predvsem na krajih, ki so prenatrpani in ni možna varnostna razdalja med ljudmi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.