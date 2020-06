Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 6.)

Ljubljana, 5. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da avstrijski državljani na meji pri Gornji Radgoni niso mogli vstopiti v Slovenijo brez omejitev, čeprav naj bi jim bilo to omogočeno že od polnoči. Med drugim so pisale tudi, da je ustavno sodišče zavrglo Agrokorjevo pritožbo na sklep okrajnega sodišča o začasnem zasegu delnic Mercatorja.