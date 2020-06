Za nadgradnjo železniškega odseka Podnart-Lesce analiza ponudb

Radovljica, 6. junija - Glede projekta nadgradnje gorenjske železniške proge od Podnarta do Lesc poteka izbor izvajalca del. Trenutno je v teku pregled in analiza obeh prispelih ponudb, in sicer 47-milijonske ponudbe podjetja Riko in 53 milijonov evrov visoke ponudbe konzorcija JV CGP, SŽ-ŽGP, GH Holdinga in Gorenjske gradbene družbe.