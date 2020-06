Vreme: Zvečer bodo krajevne padavine povečini ponehale

Ljubljana, 5. junija - Zvečer bodo krajevne padavine slabele in povečini ponehale, le ponekod na Primorskem bodo lahko vztrajale čez noč. Jutro bo dokaj jasno, ponekod je lahko nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.