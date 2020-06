Banka Slovenije bo predstavila natančnejšo napoved gospodarskih gibanj

Ljubljana, 8. junija - Banka Slovenije bo danes predstavila svoje najnovejše napovedi gospodarskih gibanj. Konec marca, torej kmalu po razglasitvi epidemije covida-19, so v centralni banki ocenili, da bo cena pandemije za slovensko gospodarstvo visoka. Takrat so višino letošnjega padca BDP ocenjevali na šest do 16 odstotkov, danes je pričakovati natančnejšo oceno.