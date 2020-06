Koronavirus omejil naložbe nemških podjetij

München, 7. junija - Pandemija covida-19 vpliva tudi na naložbeno dejavnost nemških podjetij. Polovica jih je naložbene projekte prestavila v prihodnost, 28 odstotkov pa jih je povsem preklicalo, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. "To so zaskrbljujoči podatki za dolgoročni razvoj gospodarstva," so opozorili v Ifu.