Članice EU naj bi notranje meje odprle do konca meseca, razhajanja glede zunanjih meja

Bruselj, 5. junija - Članice EU naj bi do konca meseca odpravile omejitve na notranjih mejah, ki so jih uvedle zaradi novega koronavirusa. Skoraj vse želijo do takrat podaljšati tudi omejitve na zunanjih mejah, je po videokonferenci notranjih ministrov EU povedala komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Slovenija glede zunanje meje zavzema drugačno stališče.