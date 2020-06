Po potrjenih okužbah v Ljubljani in na Jesenicah v teku testiranja družinskih članov

Ljubljana, 5. junija - Okužbo z novim koronavirusom so v četrtek potrdili pri dveh osebah, eno v Ljubljani in eno na Jesenicah. V postopku testiranja so tudi njihovi družinski člani, med njimi je v obeh primerih po en otrok, ki obiskuje osnovno šolo. Rezultate testiranj še čakajo, če bodo testi otrok pozitivni, pa bodo v 14-dnevno karanteno morali tudi njuni sošolci.