Največ pošiljk odpadkov v BiH in Srbijo, izvoz na Kitajsko se je ustavil

Ljubljana, 5. junija - Lani sta bili pri skoraj dveh tretjinah izvoznih pošiljk odpadkov namembni državi BiH in Srbija, predvsem za odpadno plastiko, gorivo iz odpadkov (RDF) in odpadne kovine. Odpadna plastika in odpadne kovine so se izvažale tudi v azijske države, pri čemer se je izvoz na Kitajsko ustavil, kaže analiza inšpektorata za okolje in prostor.