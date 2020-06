Benetke, 5. junija - Ponoči je poplavilo del Benetk. Raven morja narasla na 116 centimetrov nad svojo običajno višino in med drugim poplavila Markov trg, so sporočili iz beneške občine. Čeprav v Benetkah pogosto poplavlja jeseni in pozimi, to za junij ni ravno običajno.