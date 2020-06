Po umoru Floyda poraslo zanimanje za knjige s protirasistično vsebino

London, 5. junija - V Veliki Britaniji in ZDA so po umoru Georgea Floyda in množičnih protestih proti rasizmu, ki so sledili, zaznali porast prodaje knjig s protirasistično vsebino. Pri različnih ponudnikih so namreč zabeležili večje povpraševanje po knjigah, ki jih podpisujejo Reni Eddo-Lodge, Ijeoma Oluo in Layla F. Saad, navaja The Guardian.