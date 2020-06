Bentley bo v Veliki Britaniji ukinil 1000 delovnih mest

London, 5. junija - Britanski luksuzni proizvajalec avtomobilov Bentley, ki sodi pod okrilje nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen, bo na Otoku ukinil 1000 delovnih mest, so sporočili iz podjetja. Kot so pojasnili, so se za ta korak odločili tudi zaradi krize, ki jo je v avtomobilskem sektorju povzročila pandemija covida-19.