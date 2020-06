V jeseniški bolnišnici potrdili okužbo z novim koronavirusom pri zaposleni

Jesenice, 5. junija - V jeseniški bolnišnici so zaradi pozitivnega brisa na novi koronavirus pri eni zaposleni danes uvedli zaščitne ukrepe in prepovedali obiske. Kot je povedal v. d. direktorja bolnišnice Miran Rems, je okužena ena od medicinskih sester. Brise so odvzeli tudi ostalim zaposlenim. Na jeseniški šoli pa so zaprli oddelek, ki ga obiskuje hčerka okužene.