V Severni Makedoniji zaradi covida-19 znova policijska ura

Skopje, 5. junija - V Severni Makedoniji od četrtka znova velja policijska ura, potem ko so v tej državi v sredo potrdili kar 101 nov primer okužbe z novim koronavirusom, v torek pa 76. Najhuje je v prestolnici Skopje, kjer so v sredo potrdili 59 novih okužb, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška dpa.