Med ogledom kraja nesreče ugotovili, da je državljan Kosova tihotapil migrante

Koper, 5. junija - Koprski policisti so pridržali 25-letnega državljana Kosova, ki je štirim državljanom Afganistana pomagal pri nedovoljenem prehodu državne meje. Policisti so do teh ugotovitev prišli med ogledom kraja nesreče, ki se je zgodila približno 50 metrov pred mejo z Italijo, so sporočili s Policijske uprave Koper.