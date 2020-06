Zaradi šuma v komunikaciji težave pri prehajanju avstrijskih državljanov v Slovenijo

Ljubljana, 5. junija - Na meji z Avstrijo pri Gornji Radgoni je danes prišlo do zapleta, saj so policisti dobili navodilo, da odločitev o tem, da avstrijski državljani lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev, v veljavo stopi v petek opolnoči. Kot je dejal govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin, zaplet, ki je posledica šuma v komunikaciji, urejajo in bo kmalu rešen.