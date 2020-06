Zaposleni v JKP Prodnik odpuščenima sindikalistoma očitajo napade in natolcevanja

Domžale, 5. junija - Zaposleni v Javnem komunalnem podjetju (JKP) Prodnik, občine lastnice podjetja in splošna javnost so že več mesecev "tarča oziroma priča nenehnih napadov, obtoževanj in natolcevanj" predsednika in podpredsednika Sindikata VIR Prodnik Tomaža Lična in Blaža Jazbeca, so danes opozorili v Sindikatu JKP Prodnik in svetu delavcev v podjetju.