Skupno število opravljenih delovnih ur na medletni ravni naraslo tudi v prvem četrtletju

Ljubljana, 5. junija - V Sloveniji zaposlene osebe so v prvem četrtletju opravile 318,6 milijona delovnih ur, kar je tri odstotke več kot v prvem četrtletju lani. Na rast sta pozitivno vplivala večje število zaposlenih in število delovnih dni, negativno pa porast števila napotitev na začasno čakanje na delo v marcu, so pojasnili na statističnem uradu.