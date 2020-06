Sodniki v času epidemije za dobrodelne namene zbrali nekaj več kot 38.000 evrov

Ljubljana, 5. junija - Slovensko sodniško društvo je v času epidemije novega koronavirusa ustanovilo poseben sklad, v katerega so lahko sodniki za dobrodelne namene nakazali del svoje plače. Skupaj so zbrali 38.100 evrov, od katerih je društvo 30.000 evrov že nakazalo Rdečemu križu, Karitasu in projektu Botrstvo, je za STA povedal predsednik društva Andrej Ekart.