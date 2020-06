Na Hrvaškem razglasili oranžno opozorilo zaradi neurij

Zagreb, 5. junija - Za celotno hrvaško obalo in njeno zaledje so danes razglasili oranžno opozorilo, saj pričakujejo neurja z močnim južnim vetrom in obilnim dežjem. Po napovedih vremenoslovcev je na morju pričakovati do štirimetrske valove, visoko plimovanje v nekaterih obalnih krajih in vodne trombe.