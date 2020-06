V UGM Studiu mladi o spolzkem terenu med zasebnim in javnim prostorom

Maribor, 5. junija - V mariborskem UGM Studiu bodo danes odprli razstavo Hej, kje si zdaj?, ki predstavlja projekte mladih avtorjev Sare Bezovšek, Lee Culetto, Vida Merlaka in Danila Milovanovića. V njih govorijo o spolzkem terenu med zasebnim in javnim prostorom, med intimnim in družbenim, med realnim in virtualnim prostorom.