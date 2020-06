Poslanci o interpelaciji Počivalška v četrtek

Ljubljana, 5. junija - Poslanci bodo o interpelaciji ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška odločali na izredni seji v četrtek. Interpelacijo so zaradi domnevnih nepravilnosti pri nakupu zaščitne in druge opreme za potrebe v epidemiji zahtevale opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Za zdaj kaže, da ministrov položaj ni ogrožen, saj mu koalicija napoveduje podporo.