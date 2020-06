Beethovnova obletnica združila umetnice in umetnike za zaščito podnebja

Bonn, 5. junija - Letošnja 250-letnica rojstva nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna je na pobudo družbe Beethoven Jubiläums in Organizacije združenih narodov umetnike po svetu nagovorila, naj se pustijo navdihniti njegovi 6. simfoniji in zavzamejo odločno držo do zaščite podnebja. Prve projekte bodo predstavili na današnji svetovni dan okolja.